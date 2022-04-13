«Его нацисты растерзают и все». В Госдуме допустили обмен Медведчука

Российская сторона может предпринять усилия по освобождению арестованного лидера украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Александр Чепа. При этом он обратил внимание, что пока информация о задержании политика не подтверждена.

«Если этот факт подтвердится, то будут принимать какое-то решение по обмену. Его нацисты растерзают и все, мы это понимаем, поэтому мы хотим защищать всех мирных украинцев от нацистов, в том числе и его готовы защищать», — сказал Чепа в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

Он подчеркнул, что сообщение о задержании Медведчука может оказаться одним из многочисленных фейков. Чепа отметил, что эти вбросы в огромном количестве создают многочисленные пиар-агенты со всех спецслужб, приехавших на Украину.

Ранее о задержании Медведчука заявил президент Украины Владимир Зеленский. Бывший депутат Рады Илья Кива после этого сообщил, арест оппозиционера необходим Зеленскому в качестве громкого информационного повода.

На Украине Медведчука подозревают в государственной измене и содействии террористической организации. Его заочно арестовали 18 марта и объявили в международный розыск.