Экс-депутат Рады объяснил значение ареста Медведчука для Зеленского

Арест главы партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука нужен президенту Украины Владимиру Зеленскому в качестве громкого информационного повода. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Илья Кива.

«Не могу пока комментировать ситуацию о задержании Медведчука, нет достоверной информации. Знаю точно, что Зеленскому нужен был громкий информационный повод, который перебьет слив и гибель „Азова“* и морских пехотинцев в Мариуполе», — написал Кива в своем Telegram-канале.

По словам лишенного мандата депутата, Медведчука могли арестовать еще раньше. СБУ могла держать главу партии все это время у себя, а в нужный момент заявила об успешном проведении операции.

«Опять лицедей — молодец. А про Мариуполь, как про устроенный теракт в Краматорске, уже и забыли», — заключил Кива.

Об аресте Медведчука ранее сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он опубликовал фотографию похожего на оппозиционера мужчины и уточнил, что спецоперацию по задержанию провела Служба безопасности Украины (СБУ).

* Нацбатальон «Азов» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование.