Важное 02 февраля 2024, 09:30 Песков опроверг данные о просьбе Киева передать погибших пленных Песков: Киев не просил Москву передать тела погибших пленных при крушении Ил-76 РИА «Новости»

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Российские власти не получали запроса от Украины о передаче тел пленных ВСУ, которые погибли при крушении военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области. Об этом РИА «Новости» заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«В администрацию президента России не поступало обращений от Киева с просьбой о передаче тел пленных», — заявил он.

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В ГУР Украины сообщили, что Киев обратился к Москве с просьбой передать тела 65 военнопленных, находившихся на борту сбитого самолета. При этом в разведывательном ведомстве отметили, что российская сторона пока не ответила на этот запрос.

Ил-76 разбился возле населенного пункта Яблоново 24 января в результате попадания двух ракет американского производства. Следственные органы работали на месте происшествия, собирая фрагменты тел и идентифицируя погибших. Специалисты изъяли более 670 фрагментов тел. В ведомстве пояснили, что при работе с пленными всегда берется генетический материал, с помощью которого удастся их опознать.