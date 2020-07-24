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    24 июля 2020, 19:53

    Обязательный карантин после прилета в Россию задумали отменить

    Дарья Бунякова

    Сейчас все возвращающиеся домой россияне должны пройти обязательный карантин в течение двух недель. Это правило могут отменить, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
    Обязательный карантин после прилета в Россию задумали отменить

    «Мы рассматриваем сегодня возможность изменения этой нормы. Но для того чтобы оценить все факторы риска, все возможные последствия, нам потребуется какое-то время. Мы надеемся, что ситуация позволит нам отменить и эту норму в ближайшее время», — сообщила Попова в эфире телеканала «Россия 24».

    При этом она напомнила, что пока все граждане, которые возвращаются в Россию, должны пройти изоляцию в течение 14 дней. Это касается прилетевших из всех стран. Правило действует в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что вывозные рейсы продолжатся и после возобновления авиасообщения с Турцией, Великобританией и Танзанией. Об открытии рейсов в эти три страны 24 июля сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

    Россия закрыла границы в конце марта, чтобы остановить распространение коронавируса. После этого многие россияне застряли в других странах. Для их возвращения организовали вывозные рейсы. Чтобы обеспечить безопасность населения, всех прибывающих обязали соблюдать двухнедельный карантин.

    Новости SMI.FM