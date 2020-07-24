Обязательный карантин после прилета в Россию задумали отменить

Сейчас все возвращающиеся домой россияне должны пройти обязательный карантин в течение двух недель. Это правило могут отменить, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Мы рассматриваем сегодня возможность изменения этой нормы. Но для того чтобы оценить все факторы риска, все возможные последствия, нам потребуется какое-то время. Мы надеемся, что ситуация позволит нам отменить и эту норму в ближайшее время», — сообщила Попова в эфире телеканала «Россия 24».

При этом она напомнила, что пока все граждане, которые возвращаются в Россию, должны пройти изоляцию в течение 14 дней. Это касается прилетевших из всех стран. Правило действует в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что вывозные рейсы продолжатся и после возобновления авиасообщения с Турцией, Великобританией и Танзанией. Об открытии рейсов в эти три страны 24 июля сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Россия закрыла границы в конце марта, чтобы остановить распространение коронавируса. После этого многие россияне застряли в других странах. Для их возвращения организовали вывозные рейсы. Чтобы обеспечить безопасность населения, всех прибывающих обязали соблюдать двухнедельный карантин.