Выходные для прививки от коронавируса введут в России

Президент Владимир Путин поручил губернаторам доложить о введении двух выходных с сохранением зарплаты для тех, кто сделал прививку от коронавируса. Главы регионов должны доложить президенту об этой мере до 15 ноября.

Перечень, в который вошло в том числе поручение о выходных днях, был опубликован сегодня на сайте Кремля.

С предложением ввести оплачиваемые выходные дни после прививки Путин выступил во время совещания с правительством 20 октября. Президент попросил использовать эту возможность как можно шире.

Тогда он обратил внимание. что после прививки у людей может подняться температура, наблюдаться симптомы, похожие на грипп и простуду.

«В принципе, два дня посидеть дома — это только на пользу пойдет. Надо просто посмотреть, как использовать этот механизм, если его можно пошире применять», — отметил Путин, подчеркнув, что при этом за сотрудниками должна сохраняться заработная плата.

Главы регионов до 15 ноября должны будут доложить о механизме введения таких выходных дней, потому что на данном этапе этот процесс остается нерегламентированным. То есть нет четкой установки, как именно человек может распоряжаться этими двумя выходными днями. Сможет ли он воспользоваться ими при прививке обоими компонентами вакцины от коронавируса, то есть каждый раз получить по два выходных или нет.