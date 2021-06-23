Смертность от коронавируса в России выросла на 21,3% за неделю. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Она подчеркнула, что заболеваемость ковидом сейчас растет во всех регионах. По словам Голиковой, в стране нужно вводить более жесткие ограничения, вплоть до запрета всех массовых мероприятий. Во время разговора с президентом России Владимиром Путиным заместитель председателя правительства отметила, что индийский штамм коронавируса «дельта» очень заразный. Он наиболее опасен для людей от 20 до 49 лет.

Голикова отметила рост заболеваемости в течение прошедших трех недель: среднесуточный показатель в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге поднялся на 31,2%. Она еще раз призвала россиян активнее вакцинироваться.

Эпидемическая ситуация в России ухудшилась в начале лета. В нескольких регионах страны ввели новые ковидные ограничения, среди которых обязательная вакцинация работников сферы обслуживания. После этого темп прививочной кампании вырос почти в два раза. Московские власти запретили общепиту работать по ночам и обслуживать непривитых посетителей, людей без антител или без отрицательного результата анализа на коронавирус. По данным регионального Роспотребнадзора, в Московской области уже провели 8 643 377 ПЦР-тестов на ковид.