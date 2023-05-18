Общество 18 мая 2023, 17:17 Объявление о продаже кофе с грудным молоком в Перми не нарушило закон о рекламе Пермское УФАС не увидело нарушений в рекламе кофе с грудным молоком Pxhere

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Пермская кофейня, объявившая о продаже кофе с грудным молоком, не нарушила требования закона о рекламе. Об этом сообщили в Управлении Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю изданию Properm.ru.

Объявление о продаже кофе с грудным молоком появилось на официальной странице пермского заведения в соцсети. Эта публикация не попадает под закон о рекламе, поскольку информирует потенциальных покупателей о товарах, пояснили в региональном УФАС. Жалобы на сообщение местные жители не подавали.

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«Если будет установлена реклама, распространяемая иным способом, и в ней, по мнению антимонопольного органа, будут содержаться признаки нарушения закона о рекламе, будут приняты соответствующие меры реагирования», — уточнили в управлении.

Владелец кофейни Максим Кобелев сообщил РИА «Новости», что объявление о напитке с грудным молоком было шуткой. По словам предпринимателя, на самом деле в заведении предлагают кофе с молоком, лишь напоминающим по вкусу грудное. В напиток добавляют смесь козьего и миндального молока, рассказал бизнесмен.

Вирусолог Павел Волчков ранее объяснил «Газете.Ru», почему нельзя пить кофе с грудным молоком. По его словам, употребление такого напитка взрослым человеком может привести к заражению опасными вирусами.