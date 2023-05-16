Общество 16 мая 2023, 20:13 Кофе с грудным молоком начали продавать в Перми Предприниматель из Перми начал продажи кофе с грудным молоком по 650 рублей за стакан Nathan Dumlao / Unsplash

Читать 360tv в

Предприниматель из Перми Максим Кобелев начал продажу кофе с грудным молоком, сообщил Telegram-канал Mash. Среди горожан уже нашлись те, кто отважился попробовать необычный напиток. По словам бизнесмена, к концу года он планирует продавать по тысяче стаканчиков ежедневно.

Владелец сети кофеен рассказал, что сейчас порцию напитка можно купить за 650 рублей.

Реклама

«Около девяти мамочек поставляют нам молочко. Соответственно, со всеми справками. Выходит примерно пять литров», — уточнил Кобелев.

По его словам, в среднем каждый день удается продать 45-50 стаканчиков кофе в трех точках. Он понадеялся, что недавно родившие мамы заинтересуются сотрудничеством с ним — за порцию молока он будет платить по тысяче рублей.

Одна из «поставщиц» Анастасия Анфалова отметила, что решила таким образом заработать.

«За пакет — тысяча, но для нашего городка это вполне достаточно», — поделилась она.

Употребление кофе позволяет решать конкретные задачи, выяснили американские ученые. Они уточнили, что этот напиток не способствует развитию креативного мышления.