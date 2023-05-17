Здоровье 17 мая 2023, 23:09 Вирусолог объяснил, почему нельзя добавлять грудное молоко в кофе Вирусолог Волчков: через грудное молоко могут передаваться вирусы гепатита В, С и ВИЧ Freepik

Читать 360tv в

Употребление грудного молока опасно для взрослого человека, заявил в интервью «Газете.ru» вирусолог Павел Волчков. По его словам, это чревато заражением опасными вирусами.

«Это вирусы гепатита В, С, цитомегаловирус, вирус Западного Нила, Т-лимфотропный вирус человека (HTLV), ВИЧ», — перечислил Волчков.

Реклама

Предполагаемый вред от употребления грудного молока превышает возможную пользу, заметил вирусолог. К тому же, никто не проводил исследований о пользе грудного молока для взрослого человека.

«У женщин, как и у коров, есть большая фракция иммуноглобулинов. Это те самые секретирующиеся антитела типа А, которые защищают ребенка от различных вирусов, бактерий, которыми была заражена мама. <…> А вот насколько полезно взрослому человеку пить капучино с грудным молоком, содержащим иммуноглобулин, это вопрос», — заявил вирусолог.

Ранее предприниматель в Перми стал продавать кофе с грудным молоком. Владелец сети кофеен рассказал, что сейчас порцию напитка можно купить за 650 рублей. Молоко поставляют девять женщин, это около пяти литров ежедневно.