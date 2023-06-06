06 июня 2023, 19:10
Объем изъятого из продажи напитка «Мистер Сидр» превысил 37 тысяч литров
Роспотребнадзор забрал из свободной продажи 37,6 тысячи литров напитка «Мистер Сидр»
Специалисты территориальных управлений Роспотребнадзора продолжают изымать из свободной продажи контрафактный алкогольный напиток «Мистер Сидр», произведенный в Самарской области. По данным на вечер вторника, 6 июня, общий объем опасного для людей спиртного составил 37,6 тысяч литров. Об этом сообщила пресс-служба центрального главка ведомства в своем Telegram-канале.
Самые большие объемы опасного напитка изъяли в Курганской области, Удмуртии и Крыму. Продажу сидра прекратили во Владимирской, Самарской, Ульяновской, Пензенской областях, Республиках Мордовия и Марий Эл, а также в Пермском крае.
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Работа по поиску самарского «Мистера Сидра» в свободной продаже продолжится по всей стране. Ситуацию взяла под личный контроль глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Ведомство призвало россиян сохранять бдительность при покупке слабоалкогольных напитков и немедленно сообщать в территориальные органы, если они увидят «Мистер Сидр» в свободной продаже.
Массовые отравления, в том числе с летальными исходами, после употребления контрафактного алкогольного напитка «Мистер Сидр» из Самарской области произошли сразу в нескольких российских регионах. Самое большое количество жертв в Ульяновской области, где умерли 20 человек, а 31 пострадавший продолжают проходить лечение в больнице.
Экспертиза выявила в алкоголе большие дозы метанола и этилбутирата, которые представляют опасность для здоровья и жизни человека.
Роспотребнадзор
Алкоголь
отравление сидром в России
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