Общество 06 июня 2023, 19:10 Объем изъятого из продажи напитка «Мистер Сидр» превысил 37 тысяч литров Роспотребнадзор забрал из свободной продажи 37,6 тысячи литров напитка «Мистер Сидр»

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Специалисты территориальных управлений Роспотребнадзора продолжают изымать из свободной продажи контрафактный алкогольный напиток «Мистер Сидр», произведенный в Самарской области. По данным на вечер вторника, 6 июня, общий объем опасного для людей спиртного составил 37,6 тысяч литров. Об этом сообщила пресс-служба центрального главка ведомства в своем Telegram-канале.

Самые большие объемы опасного напитка изъяли в Курганской области, Удмуртии и Крыму. Продажу сидра прекратили во Владимирской, Самарской, Ульяновской, Пензенской областях, Республиках Мордовия и Марий Эл, а также в Пермском крае.

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Работа по поиску самарского «Мистера Сидра» в свободной продаже продолжится по всей стране. Ситуацию взяла под личный контроль глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Ведомство призвало россиян сохранять бдительность при покупке слабоалкогольных напитков и немедленно сообщать в территориальные органы, если они увидят «Мистер Сидр» в свободной продаже.

Массовые отравления, в том числе с летальными исходами, после употребления контрафактного алкогольного напитка «Мистер Сидр» из Самарской области произошли сразу в нескольких российских регионах. Самое большое количество жертв в Ульяновской области, где умерли 20 человек, а 31 пострадавший продолжают проходить лечение в больнице.

Экспертиза выявила в алкоголе большие дозы метанола и этилбутирата, которые представляют опасность для здоровья и жизни человека.