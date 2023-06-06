Происшествия 06 июня 2023, 17:31 Число погибших от контрафактного алкоголя в Ульяновской области выросло до 20 Минздрав Ульяновской области сообщил о 20 жертвах контрафактного алкоголя РИА «Новости»

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Жертвами смертельного отравления контрафактными спиртными напитками в Ульяновской области стали 20 человек. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, спасти их не удалось. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава в своем Telegram-канале.

В ведомстве добавили, что в больницах остается еще 31 человек, которые употребляли спиртные напитки. Их состояние варьируется от средней степени тяжести до тяжелого. При этом у некоторых пациентов наблюдается положительная динамика.

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Исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяновской области Олеся Колотик-Каменева уточнила, что самое большое количество пострадавших проходят лечение в клинической больнице Димитровграда и Центре специализированных видов медицинской помощи имени Чучкалова. Одного пациента доставили в детскую клиническую больницу.

Медики получают видеоконсультации от коллег из федеральных центров. Сейчас решается вопрос о приезде в регион ведущих специалистов страны.

После массового отравления поддельным алкоголем полиция Ульяновской области изъяла большую часть подозрительного спиртного и отправила его на экспертизу. Выяснилось, что для изготовления использовали метанол и этилбутират в опасных для здоровья человека пропорциях. В ведомстве посоветовали жителям отказаться от употребления сидра, так как проверку прошла только часть изъятой продукции.