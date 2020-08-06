Оба адвоката оценили ход суда над Ефремовым одинаковой фразой

В Пресненском суде Москвы закончился второй день процесса о смертельной аварии с участием актера Михаила Ефремова. Адвокаты, представляющие интересы с обеих сторон, свои впечатления от разбирательства выразили одинаковой фразой: «Все идет по плану».

Защитник Михаила Ефремова адвокат Эльман Пашаев заявил, что все идет великолепно. На вопрос журналистов о том, когда он представит обещанные давно «козыри», юрист предложил набраться терпения. Видео с его комментарием опубликовало на своем канале в Telegram РИА «Новости».

«Все идет по плану. Потерпите — и вы все увидите. Как я все планировал, так и идет», — заявил он.

Представляющий интересы пострадавшей стороны адвокат Александр Добровинский сказал, что процесс идет по сценарию, который он наметил.

«Все идет по плану. Завтра, наверное, будет кто-то из потерпевших. Сегодня был допрошен очень важный свидетель, который видел Ефремова. Завтра будет другой важный свидетель, который расскажет, как он разговаривал с Ефремовым и давал ему закурить», — привела его слова радиостанция «Говорит Москва».

Судебное разбирательство началось в минувшую среду, 5 августа. На первом заседании Михаил Ефремов отказался признать свою вину в устроенной смертельной аварии. Он заявил, что не помнит событий, которые происходили с ним 8 июня, а значит, не признает вину.

Сегодня в суде показали видеозапись, на которой пьяный Ефремов разговаривает с инспектором ДПС и говорит, что зря сел пьяным за руль, а также признает себя виновным в устроенной аварии.

На вопрос адвоката потерпевших Александра Добровинского, узнал ли он себя на показанных кадрах, Ефремов ответил, что с трудом, и сравнил себя с героем романа Стивенсона мистером Хайдом (агрессивное альтер эго главного героя романа доктора Джекила).

По материалам дела, Михаил Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения ехал на своем внедорожнике по центру Москвы. На превышенной скорости он выехал на встречную полосу, где столкнулся с фургоном, которым управлял житель Рязанской области Сергей Захаров. Пострадавшего водителя госпитализировали. От полученных травм он скончался в больнице на следующий день.

Суд отправил Ефремова под домашний арест. Актеру предъявили обвинение по статье о нарушении правил дорожного движения в пьяном виде, повлекшем по неосторожности смерть человека. Максимальное наказание по этой статье составляет 12 лет лишения свободы.