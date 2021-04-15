ОАК подтвердила перенос серийных поставок самолетов МС-21 на 2022 год

«Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) подтвердила информацию о переносе начала серийных поставок пассажирских самолетов МС-21 на 2022 год. На задержку поставок повлияли американские санкции.

«Получение российского сертификата МС-21-300 запланировано на конец 2021 года. Поставки первым авиакомпаниям планируются в 2022 году», — процитировал заявление ОАК «Интерфакс-АВН».

Торговые ограничения США в отношении компании «Аэрокомпозит» (входит в ОАК). Из-за них в 2019 году попали под запрет поставки композитов для МС-21. Но это не единственная причина задержки поставок. Новые правила на получение экспортных лицензий для зарубежных партнеров программы также притормозили реализацию проекта.

Ранее вице-премьер Юрий Борисов заявил, что вывод на рынок «убийцы боингов», как окрестили МС-21 журналисты, задерживается из-за санкций. По ряду позиций, по словам чиновника, санкции удалось преодолеть, например по поставкам композитов.

В начале апреля МС-21-300 успешно прошел сертификационные испытания в условиях естественного обледенения. Самолет полностью соответствует авиационным нормам России и Европы по летно-техническим характеристикам.