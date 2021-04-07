Российский самолет МС-21-300 успешно прошел сертификационные испытания в условиях естественного обледенения. Об этом сообщила пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех).

Самолет подтвердил свои летно-технические характеристики даже при слое льда толщиной восемь сантиметров. Это полностью соответствует авиационным нормам России и Европы.

Лайнер провел 14 испытательных полетов над Баренцевым морем, побережьем Белого моря и в районе Приполярного Урала, продолжительность составила от трех до пяти часов. Весной из-за многослойной облачности и частых осадков в этих регионах на самолетах образуется лед. Это может сказаться на летных характеристиках, потому что лед способен вызвать искажение формы крыла и других частей воздушного судна. Но МС-21-300 в ходе испытаний показал, что ему это не грозит.

Самолет оснащен противообледенительными системами, но даже если они не работают, он может продолжать полет.

Полеты проводились из аэропорта Архангельска. В среду МС-21-300 вернулся на аэродром в подмосковном Жуковском.

В Минпромторге ранее сообщили, что Россия ведет переговоры о поставке самолетов МС-21 в Казахстан.