    23 марта 2020, 17:19

    Петросян и его молодая жена стали родителями — СМИ

    Эля Данилюк

    Евгений Петросян во второй раз стал отцом. Радостный момент произошел еще 10 дней назад, но Starhit об этом стало известно только сейчас. Как пишет издание, для рождения ребенка семейная пара могла прибегнуть к услугам суррогатной матери.
    Петросян и его молодая жена стали родителями — СМИ

    Несмотря на возраст, жизнь у известного комика, похоже, только начинается. Евгений Петросян не так давно развелся с Еленой Степаненко. Он прожил с ней в браке больше 30 лет. В декабре 2019 года Петросян вновь оказался на главных страницах изданий — он женился на своей помощнице — 31-летней Татьяне Брухуновой.

    Спустя четыре месяца со дня свадьбы молодожены стали родителями. У Петросяна уже есть «взрослая» дочь (в 2019 ей исполнился 51 год). А для Брухуновой это первый ребенок.

    Малыш появился на свет 13 марта в одном из медцентров Дубая. Пол и имя новорожденного родители пока не раскрывают. Как уточняет издание, ребенок появился на свет благодаря суррогатному материнству.

    Ранее Елена Степаненко удивила публику молодежным образом в косухе и рваных джинсах. После долгого перерыва она представила новую концертную программу.