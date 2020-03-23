Несмотря на возраст, жизнь у известного комика, похоже, только начинается. Евгений Петросян не так давно развелся с Еленой Степаненко. Он прожил с ней в браке больше 30 лет. В декабре 2019 года Петросян вновь оказался на главных страницах изданий — он женился на своей помощнице — 31-летней Татьяне Брухуновой.

Спустя четыре месяца со дня свадьбы молодожены стали родителями. У Петросяна уже есть «взрослая» дочь (в 2019 ей исполнился 51 год). А для Брухуновой это первый ребенок.

Малыш появился на свет 13 марта в одном из медцентров Дубая. Пол и имя новорожденного родители пока не раскрывают. Как уточняет издание, ребенок появился на свет благодаря суррогатному материнству.

Ранее Елена Степаненко удивила публику молодежным образом в косухе и рваных джинсах. После долгого перерыва она представила новую концертную программу.