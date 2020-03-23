Степаненко и Бузова будут вести новое шоу вместе

«Такой коллаборации вы от меня точно не ждали. Я и легенда отечественного юмора. Та, на чьих шутках многие мои сверстники выросли», — написала она, назвав соведущую «прекрасной и роскошной».

«Два огня в новом шоу на телеканале „Россия 1“», — подытожила Бузова, выложив фото, сделанное, судя по всему, в студии новой программы.

Источник фото: скриншот Instagram

Чему будет посвящено новое шоу, пока неизвестно.

Степаненко — известная юмористка, долгое время она была замужем за Евгением Петросяном, выступала вместе с ним. В 2018 году пара развелась, после этого Степаненко не участвовала в проектах бывшего мужа.

В конце 2019 года Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой. В марте нынешнего года, по данным СМИ, у них родился ребенок от суррогатной матери.