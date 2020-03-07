«Нужно оставаться женственной»: «Краса полиции» после травли рассказала о службе

Младший сержант Ирина Ходыревская служит в правоохранительных органах Курска. Девушка столкнулась с толпой хейтеров после того, как выиграла конкурс «Краса полиции». Она рассказала, почему решила пойти в органы.

Службу в полиции Ирина назвала залогом успешной карьеры и стабильности. Девушка считает свою работу престижной и перспективной.

«Друзья же сначала относились с переживанием, потому что для девушки надеть на себя погоны, каски, пройти профподготовку — это тяжело, и при этом женственной нужно оставаться», — приводит слова правоохранительницы РЕН ТВ.

Ирина призналась, что к ней нередко подходят на улице молодые люди, чтобы познакомиться. При этом не мешает даже полицейская форма. Но младший сержант подчеркнула, что не считает себя типичной хрупкой девушкой и может дать отпор.

Ирина Ходыревская участвовала в конкурсе «Краса полиции», который проходил в Курской области. Она обошла девять конкуренток и стала победительницей. После этого на нее накинулись хейтеры в соцсетях. Пользователи утверждали, что девушка не соответствует титулу, а награду получила благодаря «отцу генералу». Кто-то и вовсе переходил на откровенные оскорбления.

В региональном МВД заступились за коллегу и объяснили, что победителя выбирали по нескольким критериям. Девушка должна была быть не только красивой, но и профессионалом на службе.