Коллеги заступились за победительницу конкурса «Краса полиции». Ее затравили из-за внешности

Конкурс «Краса полиции» в Курске выиграла сержант Ирина Ходыревская. Пользователи соцсетей начали травить девушку за немодельную внешность. В региональном МВД решили заступиться за победительницу конкурса.

В ведомстве пояснили, что жюри оценивало участниц не только по красоте, но и по профессиональным навыкам. В стрельбе и знании приемов задержания Ирине не было равных.

«Ирина — сотрудник патрульно-постовой службы, а наш конкурс проходил в силовом ведомстве. Это значит, что баллы девушкам выставлялись за меткие попадания в мишень из ПМ, выполнение силовых упражнений и приемов задержания, знание законодательства, оказание первой медпомощи», — рассказали изданию «Подъем» в пресс-службе МВД Курской области.

В ведомстве добавили, что все это часть профессии полицейского, а для того, чтобы конкурсанткам было интересно, организаторы придумали для них разные задания.

Когда в МВД отчитались о результатах конкурса, пользователи начали писать гадости. Кто-то предположил, что Ходыревская победила, потому что «ее отец генерал», а жюри принимало решение «по пьяни». Были в комментариях и откровенные оскорбления.