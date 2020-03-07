    07 марта 2020, 00:15

    В соцсетях победительницу конкурса «Краса полиции» высмеяли за внешность

    Арина Гудилова

    Пользователи в Сети накинулись на победительницу конкурса «Краса полиции». По их мнению, девушка не соответствует полученному титулу.
    В соцсетях победительницу конкурса «Краса полиции» высмеяли за внешность

    Как пишут РИА «Новости», в Курской области прошел конкурс среди сотрудников правоохранительных органов. Победительницей стала полицейский-кавалерист ППС городского управления МВД Ирина Ходыревская.

    Она и другие девять участниц продефилировали в вечерних платьях, приняли участие в кулинарном конкурсе, а также состязались в стрельбе и боевой подготовке.

    После объявления результатов, в Сети посыпался шквал критики в адрес девушки. Пользователи не стеснялись выражать недоумении относительно ее внешних данных. Так один из юзеров предположил, что победительница участвовала в конкурсе одна, поэтому и выиграла.

    Однако часть людей поддержала обладательницу титула. Они напомнили хейтерам, что в конкурсе «Краса полиции» оценивается не только внешность, но и физическая подготовка.

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