Общество 11 января 2024, 10:16 «Нужно их туда пристегнуть». Путин поручил включить общепит в госпрограмму по туризму Путин поручил изучить вопрос включения общепита в программу развития туризма РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин заявил, что поручит проработать вопрос включения общепита в программу развития внутреннего туризма для получения льгот. Эту тему глава государства поднял на встрече с предпринимателями Дальневосточного федерального округа, написало РИА «Новости».

Президент отметил, что программа развития внутреннего туризма и поддержка строительства гостиниц работают, приносят результаты. Меры распространили также на другие объекты, например, горнолыжные курорты.

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«Если объекты общепита не входят в эту систему льготирования, то, конечно, нужно их туда пристегнуть», — заявил Путин.

С этим вопросом Путин пообещал обратиться к правительству. Он уверен, что включить общепит в госпрограмму по туризму можно и нужно. Особенно на Дальнем Востоке, подчеркнул он.

Путин вспомнил, как тяжело было делать первые шаги в развитии Дальнего Востока, настроение у некоторых было нерадостным. Но теперь результат стал заметным, что очень радует. Президент также объяснил, что суперлиберальный подход, когда все регионы должны быть поставлены в одни условия, невозможен.

Ранее Путин заявил, что Россия стала первой экономикой Европы, несмотря на давление со всех сторон. Президент добавил, что сейчас важно стараться достичь первенства и в показателе на душу населения.