Общество 11 января 2024, 09:58 Россия стала первой экономикой Европы — Путин Путин: Россия стала первой экономикой Европы, несмотря давление со всех сторон РИА «Новости»

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Российская экономика заняла первое место в Европе и пятое в мире по паритету покупательной способности, несмотря на внешнее давление. Об этом президент страны Владимир Путин заявил на встрече с предпринимателями Дальневосточного федерального округа, трансляцию мероприятия вела пресс-служба Кремля.

«Вроде бы нас со всех сторон душат, давят, а по объему экономики в целом — первые в Европе», — сказал российский лидер.

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При этом, по его словам, нужно стараться достичь первенства и в показателе на душу населения. Путин отметил, что лидерами по объему экономики сейчас являются Китай, Соединенные Штаты, Индия, Япония и РФ. Последняя страна заняла пятое место, обогнав Германию.

Ранее британский журналист заявил, что Владимир Путин может разрушить западный военный блок. Он допустил, что президент России получит ключи от Европы.