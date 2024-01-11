11 января 2024, 09:58
Россия стала первой экономикой Европы — Путин
Путин: Россия стала первой экономикой Европы, несмотря давление со всех сторон
Российская экономика заняла первое место в Европе и пятое в мире по паритету покупательной способности, несмотря на внешнее давление. Об этом президент страны Владимир Путин заявил на встрече с предпринимателями Дальневосточного федерального округа, трансляцию мероприятия вела пресс-служба Кремля.
«Вроде бы нас со всех сторон душат, давят, а по объему экономики в целом — первые в Европе», — сказал российский лидер.
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При этом, по его словам, нужно стараться достичь первенства и в показателе на душу населения. Путин отметил, что лидерами по объему экономики сейчас являются Китай, Соединенные Штаты, Индия, Япония и РФ. Последняя страна заняла пятое место, обогнав Германию.
Ранее британский журналист заявил, что Владимир Путин может разрушить западный военный блок. Он допустил, что президент России получит ключи от Европы.
Владимир Путин
Экономика
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