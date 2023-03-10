Общество 10 марта 2023, 11:08 Новым регионам России дали пять лет на полную интеграцию Глава Крыма Аксенов: на интеграцию новых регионов России уйдет до пяти лет РИА «Новости»

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Полная интеграция Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в хозяйственную, образовательную и гуманитарную системы России может занять до пяти лет. Глава Крыма Сергей Аксенов сказал об этом в интервью РИА «Новости».

«Считаю, что до пяти лет — переходный период, [который] сможет максимально обеспечить решение всех узловых проблем, в том числе спорных», — сказал он.

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Сергей Аксенов предложил поставить условную планку, а также адаптировать все системы с учетом крымского опыта: хозяйственную, гуманитарную, образовательную и другие. Он предупредил, что для решения многих проблем недостаточно федерального законодательства, нужно наделить руководителей регионов новыми полномочиями.

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Своим коллегам глава полуострова посоветовал принимать решения быстро, без раздумий. Он добавил, что именно это помогло Крыму быстро синхронизировать жизнь с остальной Россией. Правительство страны, по его словам, активно помогает республикам Донбасса, Запорожской и Херсонской областям завершить переход.

Конституционный суд России постановил, что интеграция новых регионов в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы должна завершиться до 1 января 2026 года. Заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов объяснил, что для этого предстоит принять новые законы и перестроить экономику.