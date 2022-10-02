Интеграция в Россию ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей завершится в 2026 году | 360°

Власть 02 октября 2022, 17:49 Поделиться Telegram

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Viber Интеграция в Россию ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей завершится в 2026 году КС РФ: переходный период вхождения новых регионов в Россию завершится в 2026 году РИА «Новости»

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Переход Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы России завершится до 1 января 2026 года. Со дня принятия до установленной даты в регионах будет действовать переходный период. Об этом говорится в постановлениях Конституционного суда, опубликованных на сайте ведомства.

Переходный период предусмотрен в подписанных договорах о вхождении регионов в состав России.

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За установленный срок ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области должны урегулировать и привести к российским нормам системы органов государственной власти, финансов, кредитов, прав, а также вопросы исполнения воинской обязанности и призыва.

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Предусматривающий переходный период закон действует в России более 20 лет. Об этом в комментарии для «Известий» рассказал заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации Андрей Климов.

Сенатор отметил, что его родной Пермский край стал первым субъектом, который появился на основании этого закона. Тогда объединили Пермскую область и Коми-Пермяцкий автономный округ.

«Оба были давно в составе, но даже в этом случае был переходный период», — подчеркнул Климов.

Он добавил, что при объединении регионов или вхождении в состав России, как это было с Крымом и Севастополем, стороны заранее договариваются о переходном периоде. Его срок в среднем занимает от полутора до трех лет.

«Здесь четыре крупных региона, которые долгое время находились в юрисдикции Украины, сейчас входят в юрисдикцию России, государства с другой политической, экономической и правовой системами. Для того, чтобы без спешки провести все интеграционные процессы, нужен этот переходный период», — подчеркнул Климов.

Президент России Владимир Путин, главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей 30 сентября подписали договоры о вхождении регионов в состав России по итогам референдума.

Глава государства 2 октября после решения Конституционного суда о соответствии заключенных соглашений Конституции внес их на ратификацию в Госдуму. Рассмотрение договоров пройдет на заседании нижней палаты парламента в ближайший понедельник, 3 октября.

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