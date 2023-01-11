11 января 2023, 08:14
Заместитель Володина назвал первоочередные задачи властей по интеграции новых регионов
Зампредседателя Госдумы Чернышев: необходимо интегрировать новые регионы в экономику РФ
Заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов озвучил планы властей на 2023 год в отношении новых регионов страны. Об основных из них он рассказал URA.RU.
Он заявил, что Донецкая Народная Республика (ДНР), Луганская Народная Республика (ЛНР), Запорожская и Херсонская области нуждаются в поддержке центра.
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«Необходимо как можно быстрее интегрировать их в экономическое, образовательное, социальное, правовое пространство страны. Это большие регионы», — отметил он.
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По словам зампредседателя Госдумы, для этого необходимы время и определенные законы. Однако он подчеркнул, что власти работают над этим.
«Второе, это перестройка экономики на новые рельсы. Нужно суметь быстро это сделать. Страна должна продолжать развиваться», — добавил он.
По словам Чернышова, речь идет о сохранении рабочих мест, поддержке малого и среднего предпринимательства, социальная поддержка граждан, включая мобилизованных.
Ранее президент страны Владимир Путин поручил правительству и главам новых регионов оказать социальную поддержку сиротам с новых регионов.
Признание ДНР и ЛНР
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