Общество 11 января 2023, 08:14 Заместитель Володина назвал первоочередные задачи властей по интеграции новых регионов Зампредседателя Госдумы Чернышев: необходимо интегрировать новые регионы в экономику РФ РИА «Новости»

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Заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов озвучил планы властей на 2023 год в отношении новых регионов страны. Об основных из них он рассказал URA.RU.

Он заявил, что Донецкая Народная Республика (ДНР), Луганская Народная Республика (ЛНР), Запорожская и Херсонская области нуждаются в поддержке центра.

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«Необходимо как можно быстрее интегрировать их в экономическое, образовательное, социальное, правовое пространство страны. Это большие регионы», — отметил он.

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По словам зампредседателя Госдумы, для этого необходимы время и определенные законы. Однако он подчеркнул, что власти работают над этим.

«Второе, это перестройка экономики на новые рельсы. Нужно суметь быстро это сделать. Страна должна продолжать развиваться», — добавил он.

По словам Чернышова, речь идет о сохранении рабочих мест, поддержке малого и среднего предпринимательства, социальная поддержка граждан, включая мобилизованных.

Ранее президент страны Владимир Путин поручил правительству и главам новых регионов оказать социальную поддержку сиротам с новых регионов.