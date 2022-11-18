Общество 18 ноября 2022, 11:28 Новым главредом «Комсомольской правды» станет Олеся Носова Олеся Носова займет пост главреда и гендиректора «Комсомольской правды» 22 ноября РИА «Новости»

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Совет директоров выбрал нового главного редактора и генерального директора «Комсомольской правды». Им станет Олеся Носова, сообщил сайт kp.ru.

Она заступит на работу с 22 ноября. Олеся Носова займет пост главреда и гендиректора на постоянной основе. До этого она работала первым заместителем главного редактора, шеф-редактором и издателем сайта kp.ru. Будущий руководитель пришла в «Комсомольскую правду» в 1994 году, а в 2007 году возглавила сайт.

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Бывший главный редактор Владимир Сунгоркин умер от инсульта 14 сентября в возрасте 68 лет. Он собирал в Приморском крае материалы для книги о первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве, сообщил «Царьград».

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Владимир Сунгоркин работал в «Комсомольской правде» с 1985 года, когда возглавил отдел рабочей молодежи. Соболезнования семье медиаменеджера выразил президент России Владимир Путин. Однокурсники рассказали о его студенческих годах, а главный редактор RT Маргарита Симоньян и официальный представитель МИД России Мария Захарова – о походе за грибами.