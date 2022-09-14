Скончался главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин | 360°

Общество 14 сентября 2022, 10:37 Поделиться Telegram

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Viber Скончался главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин ТАСС: скончался главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин РИА Новости

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Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин умер в возрасте 68 лет. Об этом сообщил ТАСС.

По словам источника агентства, причиной смерти Сунгоркина стал инсульт.

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Сунгоркин занимал пост главного редактора газеты «Комсомольская правда», по совместительству был генеральным директором ЗАО «Комсомольская правда».

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Зимой 2003 года вошел в топ-5 самых влиятельных медиаменеджеров России по версии журнала «Карьера» и еженедельника «Новый Взгляд».

Имеет звание Заслуженный журналист Российской Федерации. Карьеру в газете «Комсомольская правда» Сунгоркин начал строить с 1985 года, прошел путь от заместителя редактора отдела рабочей молодежи до главного редактора.

Дата и место прощания с Сунгоркиным пока неизвестны.

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