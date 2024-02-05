Общество 05 февраля 2024, 01:09 Новый сортировочный центр Wildberries откроют в Петербурге Новый сортировочный центр Wildberries запустят в Шушарах 5 февраля РИА «Новости»

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Новый сортировочный центр онлайн-ретейлера Wildberries откроют в Санкт-Петербурге 5 февраля. Об этом сообщила в своем Teleram-канале пресс-служба компании.

«Уже завтра по адресу Московское шоссе 143 откроется новый сортировочный центр компании площадью 27,9 тысячи квадратных метров», — уточнил канал.

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В компании отметили, что СЦ «Шушары Московское шоссе» будет принимать поставки по модели «Маркетплейс», причем стоимость приемки товаров составит 15 рублей. При этом будет действовать временное ограничение на сдачу от 20 паллет.

В компании добавили, что Wildberries продолжит налаживать логистическую инфраструктуру в Ленобласти, чтобы быстрее доставлять товары клиентам из региона и соседних областей.

Ранее глава Wildberries Татьяна Бакальчук заявила о существовании нескольких версий о пожаре в Шушарах. По ее словам, пока их нельзя разглашать.

В конце января 2024 года губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и основатель маркетплейса Бакальчук подписали соглашение о строительстве склада Wildberries в Тосненском районе. Его планируют запустить в этом году.