Общество 30 января 2024, 13:56 Новый склад Wildberries появится в Ленобласти Бакальчук и Дрозденко подписали соглашение о строительстве склада Wildberries РИА «Новости»

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Новый склад Wildberries возведут в Тосненском районе Ленинградской области. Соглашение о строительстве подписали глава региона региона Александр Дрозденко и основатель маркетплейса Татьяна Бакальчук, сообщило РИА «Новости».

По словам Бакальчук, в компании надеются, что первую очередь удастся запустить в 2024 году. Для этого Wildberries будет прилагать все усилия, подчеркнула она.

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Инвестиции в проект составили девять миллиардов рублей. Эти данные озвучил Дрозденко. Он обратил внимание, что выбор места для склада неслучайно пал на индустриальный парк М10.

«Склад будет большой — на 154 тысяч квадратных метров. На проектную мощность выйдет в 2025 году, и будет большой объем единиц хранения», — добавил глава региона.

Бакальчук добавила, что для Wildberries Ленинградская область является одним из приоритетных регионов.

«Здесь сосредоточено большое количество наших потребителей, производителей, предпринимателей», — пояснила основатель компании.

На новом складе планируется организовать более семи тысяч новых рабочих мест.

В середине января на складе маркетплейса в Шушарах вспыхнул крупный пожар. Огонь охватил 70 тысяч квадратных метров. Открытое горение удалось ликвидировать лишь на следующий день после начала возгорания.

Общий ущерб от ЧП составил около 10 миллиардов рублей.