30 января 2024, 13:56
Новый склад Wildberries появится в Ленобласти
Бакальчук и Дрозденко подписали соглашение о строительстве склада Wildberries
Новый склад Wildberries возведут в Тосненском районе Ленинградской области. Соглашение о строительстве подписали глава региона региона Александр Дрозденко и основатель маркетплейса Татьяна Бакальчук, сообщило РИА «Новости».
По словам Бакальчук, в компании надеются, что первую очередь удастся запустить в 2024 году. Для этого Wildberries будет прилагать все усилия, подчеркнула она.
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Инвестиции в проект составили девять миллиардов рублей. Эти данные озвучил Дрозденко. Он обратил внимание, что выбор места для склада неслучайно пал на индустриальный парк М10.
«Склад будет большой — на 154 тысяч квадратных метров. На проектную мощность выйдет в 2025 году, и будет большой объем единиц хранения», — добавил глава региона.
Бакальчук добавила, что для Wildberries Ленинградская область является одним из приоритетных регионов.
«Здесь сосредоточено большое количество наших потребителей, производителей, предпринимателей», — пояснила основатель компании.
На новом складе планируется организовать более семи тысяч новых рабочих мест.
В середине января на складе маркетплейса в Шушарах вспыхнул крупный пожар. Огонь охватил 70 тысяч квадратных метров. Открытое горение удалось ликвидировать лишь на следующий день после начала возгорания.
Общий ущерб от ЧП составил около 10 миллиардов рублей.
Ленинградская область
Бизнес
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