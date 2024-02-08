Общество 08 февраля 2024, 12:55 Новый сезон финансовых кинолекториев начнется в Москве Зяббарова: серия кинопоказов для повышения финграмотности пройдет в Москве РИА «Новости»

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Новый сезон образовательных показов кино о финансах пройдет в Москве. Об этом рассказала руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова

Фильмы будут показывать в кинотеатрах «Москино». Горожане узнают, как обезопасить себя от мошенников, рационально управлять собственными финансами, инвестировать. Им также расскажут о выгодах самозанятости.

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Проект работает в столице более года.

«Это современный формат, в рамках которого горожане могут бесплатно посмотреть фильм, а затем обсудить финансовое поведение киногероев с экспертами и получить полезные практические советы», — сообщила Зяббарова.

Киносезон 2024 года будет посвящен восьми темам, в том числе таким как «Планирование и управление финансами», «Семейный и личный бюджеты и формирование сбережений», «Предпринимательство» и другим.

Первым фильмом, который покажут в этом сезоне, станет «Жмот». Сеанс состоится в кинотеатре «Москино. Салют»

Ранее мэр столицы Сергей Собянин выделил грант на проведение 46-го Московского международного кинофестиваля. Он состоится с 19 по 26 апреля.