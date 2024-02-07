Культура 07 февраля 2024, 17:10 Московский международный кинофестиваль получил грант Собянин выделил грант на проведение 46-го Московского международного кинофестива РИА «Новости»

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Правительство Москвы обеспечит финансовую поддержку 46-й ежегодной сессии Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Постановление о выдаче гранта подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Фестиваль пройдет с 19 по 26 апреля. Лучшие ленты получат награды, такие как «Золотой Святой Георгий» и «Серебряный Святой Георгий», а также специальные призы.

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Московский кинофестиваль появился в 1935 году под руководством режиссера Сергея Эйзенштейна. С 1959 года фестиваль проводился раз в два года, а с 2000 года перешел на ежегодный формат.

На предыдущем, 45-й Московском кинофестивале, аудитории представили 248 кинолент из 64 стран. В рамках мероприятия прошел 391 киносеанс, собравший свыше 38 тысяч зрителей.

Кроме того, Московский фестиваль кино стартовал в Таиланде. В ближайшие месяцы жители и гости Бангкока, Паттайи и Пхукета смогут посмотреть пять отечественных фильмов.