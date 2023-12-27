Культура 27 декабря 2023, 13:58 Международный кинофестиваль пройдет в Москве в апреле Московский международный кинофестиваль пройдет с 19 по 26 апреля РИА «Новости»

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Московский международный кинофестиваль (ММКФ) пройдет в центре «Октябрь» с 19 по 26 апреля 2024 года. Об этом сообщила РИА «Новости» пресс-служба мероприятия.

Организаторы напомнили, что ММКФ ежегодно демонстрирует зрителям более 200 фильмов в десяти кинотеатрах столицы.

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Лучшие ленты получат награды, такие как «Золотой Святой Георгий» и «Серебряный Святой Георгий», а также специальные трофеи «За вклад в мировое киноискусство» и «Верю. Константин Станиславский». О начале приема заявок для участия в конкурсных программах кинофестиваля объявят дополнительно.

Фестиваль состоится в 46-й раз. Его организовали впервые в 1935 году, тогда в качестве председателя жюри выступил легендарный режиссер Сергей Эйзенштейн.

Несколько дней назад фильм «Брат-3» получил прокатное удостоверение. Он выйдет на экраны 17 января 2024 года.