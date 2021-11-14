Новый рекорд по числу привитых от коронавируса за сутки установили в Петербурге

Почти 36 тысяч человек привились от коронавируса в пятницу в Санкт-Петербурге. Это стало очередным рекордом за все время вакцинации в городе.

«За минувшую пятницу в городе привито первым компонентом 23 139 человек. Всего выполнено 35 765 инъекций. Это очередной рекорд с начала массовой вакцинации», — сказано в сообщении городского комитета по здравоохранению в Telegram.

В пятницу, как уточняется, были привиты 5 432 человек старше 60 лет.

Предыдущий рекорд суточной вакцинации был установлен 11 ноября. За тот день первым компонентом привили 22 630 человек. Всего медики выполнили 34 335 инъекций.

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал страх перед вакцинацией от коронавируса нелогичным и призвал россиян «включить мозг» и «не слушать идиотов». Вакцинацию медик сравнил с использованием ремня безопасности в автомобиле. Он пояснил, что никто не боится пристегиваться.