В Санкт-Петербурге побили летний рекорд по вакцинации от коронавируса

В Санкт-Петербурге побили рекорд прививочной кампании, который был установлен в июле. Медики сделали более 34 тысяч инъекций вакцины, сообщил городской комитет по здравоохранению в Telegram.

За 11 ноября в Санкт-Петербурге первым компонентом привили 22 630 человек. Всего выполнили 34 335 инъекций.

«[Это] является рекордом за все время кампании по вакцинации населения», — отметили в комитете.

Предыдущий рекорд, уточнили в ведомстве, зафиксировали 23 июля. Тогда в Северной столице всего привили 32 999 человек.

В городе, по данным на 11 ноября, первично привили 1 863 290 человек, не учитывая «Спутник Лайт». Полностью вакцинацию прошли 1 983 695 жителей города.

Председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец ранее заметил, что никто не станет «отлавливать» пожилых петербуржцев для вакцинации.