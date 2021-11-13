Мясников призвал непривитых от коронавируса россиян «включить мозг»

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал страх перед вакцинацией от коронавируса нелогичным и призвал россиян «включить мозг» и «не слушать идиотов».

В беседе с «Вечерней Москвой» Мясников задался вопросом, как можно бояться прививаться, ведь, по его мнению, это же нелогично.

Вакцинацию медик сравнил с использованием ремня безопасности в автомобиле. Он пояснил, что никто не боится пристегиваться.

«У меня только один совет тем, кто боится: включить мозг, не слушать идиотов, антипрививочников, провокаторов и истериков», — отметил Мясников.

За прошлые сутки в России выявили 39 256 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, за все время пандемии был зафиксирован уже 9 031 851 случай. Уровень коллективного иммунитета в стране, по последним данным, составляет 49%. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что желаемого уровня в 80% страна сможет достичь примерно к 1 июня 2022 года. До этого времени будет действовать законопроект о QR-кодах.

Мясников до этого сравнивал эффективность ввода QR-кодов с комендантским часом. При этом он назвал такую меру эффективным способом принуждения к вакцинации. Он отметил, что сам считает введение QR-кодов правильным решением. Врач задался вопросом, сколько еще можно уговаривать людей привиться от коронавируса.