Новый посол США приехал в Москву

Новый посол США в России Джон Салливан прибыл в Москву. Его приезд подтвердила пресс-атташе посольства Ребекка Росс.

«Да, он (Джон Салливан — прим. ред.) прибыл в Москву», — сказала Ребекка Росс ТАСС.

Росс также опубликовала в Twitter фотографии прибытия Салливана в Москву.

Салливан начал работать в Госдепартаменте в 2017 году, его называют «вторым лицом» американской дипломатии. В апреле 2018 года в течение 25 дней временно исполнял обязанности госсекретаря США. Эксперты считают, что назначение Салливана в Москву является подтверждением большого значения, которое в Вашингтоне придают отношениям с Россией.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что в Москве выражают позитивный настрой на сотрудничество с Салливаном. Известно, что новый посол раньше работал с Москвой по вопросам борьбы с терроризмом и контроля над вооружениями.

Посол был приведен к присяге 23 декабря 2019 года. До Салливана послом США в России был Джон Хантсман. Он возглавлял американскую дипмиссию с октября 2017 года.