Новый посол США в России выразил надежду на укрепление сотрудничества между странами

«Посол Салливан надеется на улучшение двусторонних отношений и укрепление сотрудничества между США и Россией по ряду глобальных и региональных вопросов, представляющих взаимный интерес», — сообщил официальный сайт дипмиссии. Салливан будет руководить посольством США в Москве и консульствами США в Екатеринбурге и Владивостоке.

Представитель Верховного суда США Сэмюэль Алито привел нового посла в РФ к присяге на торжественной церемонии под председательством госсекретаря Соединенных Штатов Майка Помпео. О решении назначить Салливана на пост главы американской дипмиссии в Москве стало известно 12 декабря, пишет «Газета.ru».

Джону Салливану 60 лет. Ранее он занимал пост исполняющего обязанности госсекретаря США в течение одного месяца в 2018 году до назначения на эту должность Помпео.