Новый посол США Салливан прибудет в Россию 16 января

Джон Салливан стал сотрудником госдепа США весной 2017 года. В американской дипломатии его называют «вторым лицом». Политик был сопредседателем со стороны США во время диалога с Россией по контртерроризму. В апреле 2018 года чуть более трех недель являлся временно исполняющим обязанности госсекретаря США.

«Его (Салливана — прим. „360“) выдвижение является свидетельством того огромного значения, которое наше правительство придает отношениям с Россией. Впервые послом в России становится заместитель госсекретаря. Обычно происходит наоборот: посол становится заместителем госсекретаря или получает другую высокую должность в госдепартаменте. Иными словами, ситуация говорит сама за себя», — заявил зампосла США в России Барт Горман.

Ожидается, что сразу после приезда в Москву Салливан вручит верительные грамоты правительству России. Российская сторона отметила, что «давно ждет его». В Telegram-канале министерства иностранных дел появилось сообщение, что специально для приезда дипломата держат в столице «привычную вашингтонскую погоду».