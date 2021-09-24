Новый антирекорд по смертям за сутки от ковида установлен в России

В России зафиксирован новый максимум смертей среди пациентов с коронавирусом — погибли 828 человек. За последние сутки в России выявлено 21 379 случаев COVID-19. Об этом сообщили на сайте оперштаба.

Общее число всех случаев заражения в России за время пандемии достигло 7 376 374. Из них 6 574 608 выздоровели. За минувшие сутки из больниц выписали 15 828 человек.

Суточная смертность достигла рекордного показателя в 828 человек. Накануне сообщалось о 820 умерших. Общее количество жертв ковида в стране с начала пандемии достигло 202 273 человек.

Больше всего новых случаев заражения по-прежнему фиксируют в Москве. За прошлые сутки в столице выявили еще 2893 заразившихся, накануне сообщалось о 3445 случаях инфекции. В Санкт-Петербурге за последние 24 часа положительный результат теста получили еще 1874 человека. В Московской области заражение выявили у 1008 человек.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее сообщила, что в России уже почти 40 миллионов человек полностью привились от коронавируса. При этом она отметила, что интенсивный рост заболеваемости наблюдается в 36 регионах.