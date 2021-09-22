Интенсивный рост заболеваемости ковидом заметили в Роспотребнадзоре

Заболеваемость ковидом повышается в 36 регионах, причем отмечается интенсивный рост. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала обеспечить готовность всех систем для того, чтобы снизить интенсивность подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией, написал RT.

«Мы видим рост впервые за восемь недель, девятая неделя дает рост — и сразу на 6,8%. То есть рост интенсивный», — заявила Попова в интервью НТВ.

Только на прошлой неделе в Роспотребнадзоре сообщали, что в фазе роста заболеваемости находятся 11 субъектов. Но за прошедшую неделю к ним добавились еще 25 регионов.

Попова отметила, что это связано и с сезонным фактором. Коронавирус в сентябре дает рост, как и все ОРВИ, сказала она.

Накануне сообщалось, что за 20 сентября в России от ковида скончались 812 человек. За сутки выявили 19 179 случаев заражения, их общее число с начала пандемии достигло 7 313 851.

Попова ранее предупредила россиян, что осенью может произойти смешивание гриппа и коронавируса. Она назвала вакцинацию единственным способом избежать этого.