Роспотребнадзор назвал число полностью привитых от коронавируса россиян

В России почти 40 миллионов человек полностью привились от коронавируса. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, написало РИА «Новости».

Главный санитарный врач страны отметила, что сегодня уже достаточно высокий удельный вес россиян с иммунитетом к коронавирусу. Страна движется к заветным цифрам, сказала она.

Попова ранее заявила, что интенсивный рост заболеваемости ковидом наблюдается уже в 36 российских регионах. Только за прошедшую неделю число таких субъектов выросло на 25. Это связано и с сезонным увеличением заболеваемости, когда коронавирус дает рост, как и все острые респираторные вирусные инфекции.

Как сообщило РИА ФАН, глава Роспотребнадзора также заявила, что штамм коронавируса «дельта» не способен вызвать тяжелое течение ковида.

В Минздраве обновили методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению ковида, написала газета «Известия».

В Московской области между тем повторную прививку от коронавируса сделали уже почти 65 тысяч человек, сообщили ранее в региональном Минздраве.