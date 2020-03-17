Новые случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 15 регионах России

За последние сутки в России число заразившихся коронавирусом возросло до 114 человек. Врачи зафиксировали новые случаи в 15 регионах страны. Сейчас всем пациентам оказывают медицинскую помощь.

Инфицированных обнаружили в Самарской, Тверской, Калининградской, Московской, Тамбовской и Калужской областях. Еще случаи заражения были в Москве, Нижегородской, Пензенской, Свердловской, Архангельской и Ярославской областях, Татарстане, Хакасии и Красноярском крае.

Пациентов разместили в специальных боксах, сообщает оперштаб. Специалисты определили всех людей, с кем контактировали заразившиеся. Сейчас проводят их обследование.

О новых случаях инфицирования COVID-19 сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова. Днем 16 марта было известно о 93 пациентах, проходящих лечение от коронавируса. Власти страны принимают усиленные меры по борьбе с вирусом. Завтра будут закрыты границы, уже отменены все массовые и спортивные мероприятия. Школьникам продлили каникулы, а в детских садах ввели карантин.

В мире число заболевших достигло 189 тысяч человек. От COVID-19 скончались более 7,5 тысячи пациентов.