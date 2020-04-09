Новые случаи заражения коронавирусом подтвердились в 50 регионах

Ежедневно российские медики обновляют информацию о числе зараженных коронавирусом. За последние сутки 2019-nCoV подтвердился у 1459 человек из 50 регионов России.

Как сообщил оперштаб, больше всего новых заболевших в российской столице. Их 857 человек. На втором месте по инфицированию находится Московская область. Там вирус подтвердился у 199 жителей. В Санкт-Петербурге за прошедшие сутки стало на 44 пациента с СOVID-19 больше.

Еще 40 новых случаев зарегистрировали в Брянской области, 31 — в Коми, 24 — во Владимирской области, 20 — в Краснодарском крае. Ленинградская область сообщила о 18 заболевших, Астраханской — о 15. В Ивановской области и Дагестане — по 13 инфицированных, в Тульской области — 12. Кроме того, десять человек заболели в Курской и Архангельской областях. Еще в 36 других регионов зарегистрировано меньше десяти новых случаев.

За прошедшие сутки умерли 12 больных с коронавирусной инфекцией, 118 выздоровели. Всего в России на данный момент 10 131 человек заразились коронавирусом. Его жертвами стали 76 больных, 698 поправились.

Ранее стало известно, что московские врачи взяли плазму у 11 человек, которые побороли коронавирус. Их кровь поможет медикам в лечении других заразившихся.