Еще 1459 человек заразились коронавирусом в России. Всего инфицированных уже 10 131

Коронавирус распространяется по регионам России. Зараженных по всей стране уже более 10 тысяч человек. Новых случаев за последние сутки выявили 1459, сообщили в оперштабе Москвы.

Положительными за сутки оказались анализы на COVID-19 в 50 регионах РФ. От коронавирусной инфекции вылечились 698 человек. С 8 апреля выписавшихся стало больше на 118. Смертельных случаев зафиксировано 76, число умерших выросло на 13.

В Роспотребнадзоре сообщили, что сделано уже свыше миллиона тестов на коронавирус. COVID-19 подозревают у 171 тысячи человек — все они находятся под наблюдением медиков.

В Москве инфицированных больше всего — 6698 (857 новых случаев). Половина новых заболевших моложе 45 лет. Среди зараженных есть дети — 3%. Следом идет Московская область (748 пациентов) и Санкт-Петербург (373).

Лабораторий, где можно будет сдать анализ, скоро станет больше. Тестировать россиян разрешат как частным, так и государственным организациям подобного плана. Для этого нужно подать заявление.

Источник фото: стопкоронафирус.рф

Всего в России зарегистрировано 10 131 случай коронавируса в 81 регионе. Многие субъекты страны объявили о режиме полной самоизоляции. Президент РФ Владимир Путин заметил, что решающими в ситуации с распространением инфекции станут ближайшие две-три недели. В это время необходимо разумно использовать имеющиеся ресурсы и следовать всем рекомендациям врачей.

Во всем мире насчитывают около 1,5 миллиона зараженных. Скончались уже 88,5 тысячи человек.