Переболевшие СОVID-19 пациенты стали донорами плазмы в Москве

В Москве 11 человек стали донорами плазмы после того, как выздоровели от COVID-19. Этот материал поможет в лечении тяжелобольных пациентов.

Как сообщили в оперативном штабе, кровь выздоровевших от коронавируса пациентов содержит антитела к СОVID-19, поэтому может использоваться для лечения больных.

«На сегодняшний день в Москве уже 11 выздоровевших от COVID-19 стали донорами плазмы крови. Переливание получили семь пациентов, которые сейчас проходят лечение в городских клиниках», — рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Переливание провели в Институте скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

По словам Раковой, эффективность переливания крови показали отечественные исследования, а также аналогичные разработки в Китае, Германии и США. Она выразила надежду, что новый метод поможет эффективнее бороться с пандемией коронавируса.

Главный внештатный специалист-трансфузиолог департамента здравоохранения Москвы Андрей Буланов в то же время отметил, что важно применять этот метод с осторожностью, оценивать, кто из пациентов, справившихся с коронавирусом, будет оптимальным донором.

В России, по последней информации, больше 10 тысяч случаев заражения коронавирусом. За последние сутки прибавилось 1459 больных. Больше всего случаев в Москве.