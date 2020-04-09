Переболевшие СОVID-19 пациенты стали донорами плазмы в Москве
Как сообщили в оперативном штабе, кровь выздоровевших от коронавируса пациентов содержит антитела к СОVID-19, поэтому может использоваться для лечения больных.
«На сегодняшний день в Москве уже 11 выздоровевших от COVID-19 стали донорами плазмы крови. Переливание получили семь пациентов, которые сейчас проходят лечение в городских клиниках», — рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Переливание провели в Институте скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.
По словам Раковой, эффективность переливания крови показали отечественные исследования, а также аналогичные разработки в Китае, Германии и США. Она выразила надежду, что новый метод поможет эффективнее бороться с пандемией коронавируса.
Главный внештатный специалист-трансфузиолог департамента здравоохранения Москвы Андрей Буланов в то же время отметил, что важно применять этот метод с осторожностью, оценивать, кто из пациентов, справившихся с коронавирусом, будет оптимальным донором.
В России, по последней информации, больше 10 тысяч случаев заражения коронавирусом. За последние сутки прибавилось 1459 больных. Больше всего случаев в Москве.