Новые ограничения могут ввести в Москве из-за коронавируса

В Москве могут ввести новые ограничительные меры из-за пандемии коронавируса. Это зависит от того, будет ли возрастать количество зараженных новым типом инфекции.

Об этом рассказал начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков в эфире канала «Россия 24».

Если динамика по заболеваниям будет возрастать, то, наверное, будут дальше прорабатываться какие-то ограничительные дополнительные меры Евгений Данчиков

Он подчеркнул, что единственный способ сократить риск распространения коронавирусной инфекции в столице — «оградить и локализовать заболевание». Только после этого можно будет эффективно его лечить и устранять.

Дачников также отметил, что именно от дисциплины москвичей зависит, как скоро в столице будут ослаблять режим самоизоляции. Он отметил, что автоматическая система контроля цифровых пропусков в столице работает стабильно. Она начала действовать с 22 апреля. Это нововведение позволить избежать нарушения социальной дистанции в транспорте. Кроме того, она исключит личный фактор при проверке пропусков.

Теперь жители Москвы, которые продолжают пользоваться автобусами, электричками или метро, могут ездить только при наличии цифрового пропуска — к нему обязательно должна быть привязана «Тройка», «Стрелка» или социальная карта.

По последним данным, в Москве зафиксировали 31 981 случай заражения новым типом коронавирусной инфекции. Всего в России COVID-19 выявили у 57 999 человек. 513 пациентов скончались, еще 4420 выздоровели.