Автоматический режим проверки цифровых пропусков заработал в Москве

Московские власти доработали систему пропускного режима. Теперь он будет контролироваться автоматически, хотя сотрудники полиции в выборочном режиме продолжат проверять наличие цифрового пропуска в метро или на дороге.

Новая система начнет действовать уже с 22 апреля.

«Контроль будет осуществляться с помощью камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения (для тех, кто передвигается на автомобиле), а также турникетов метро и валидаторов», — сказано на сайте мэрии Москвы.

Общественным транспортом могут пользоваться люди, у которых проездные, карты «Тройка» или «Стрелка», социальные карты привязаны к цифровому пропуску. Это необходимо сделать не менее, чем за пять часов до начала поездки.

Что касается автомобилей, то их государственный номер тоже нужно привязать к пропуску. Если у владельца машины не будет этого документа, то камеры видеонаблюдения в автоматическом режиме выпишут штраф.

Цифровые пропуска начали действовать в Москве и Подмосковье с 15 апреля. Они нужны тем людям, кто вынуждены в режиме самоизоляции ездить на работу. Также эти документы могут понадобиться тем, кому нужно отправиться в город по личным делам.

Ранее стало известно, что москвичи и жители области с ОРВИ должны будут соблюдать карантин. То есть им категорически нельзя выходить из дома также, как и зараженным коронавирусом. Исключение может стать только поездка ко врачу.