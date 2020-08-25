Новые испытания вакцины от коронавируса пройдут в государственных больницах

Центр имени Гамалеи получил разрешение на проведение пострегистрационных испытаний вакцины от коронавируса. Исследования проведут на базе государственных больниц.

Минздрав России получил все необходимые документы от сотрудников центра Гамалеи, после чего выдал разрешение на пострегистрационные испытания вакцины, сообщает РИА «Новости».

По предварительным данным, эти исследования вакцины от коронавируса проведут на базе московских государственных больниц.

Ранее стало известно, что первой страной, куда поставят российскую вакцину станет Белоруссия. Помимо этого, белорусы смогут добровольно принять участие в третьем этапе испытаний российской вакцины от коронавируса.

Российские ученые продолжают изучать коронавирусную инфекцию. Так, в Роспотребнадзоре заявили о начале исследований летучих мышей на вирус в разных регионах страны, в том числе в Москве и Московской области. С помощью подробного анализа специалисты смогут спрогнозировать развитие и распространение коронавируса.