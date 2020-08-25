Ученые проверят летучих мышей в России на коронавирус

Сотрудники Роспотребнадзора начали проверять российский летучих мышей на наличие коронавирусной инфекции. Исследование должно помочь вычислить риски распространения вируса.

Проверку летучих мышей проведут в разных регионах страны, в том числе и в Москве, Подмосковье, Волгоградской области и других регионах, сообщает РИА «Новости». После подробного исследования летучих мышей ученые не только смогут получить информацию о разновидностях коронавирусов, но и составят прогноз развития и распространения инфекции.

«В процессе выполнения проекта планируется проанализировать более полутысячи особей», — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ранее стало известно, что в ближайшее время начнется третья фаза испытаний российской вакцины от коронавируса. После этого вакцину запустят в гражданский оборот, но сначала небольшим объемом. В Москве массовая вакцинация начнется не скоро, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Отечественная вакцина «Спутник V» — первый в мире зарегистрированный препарат от коронавируса.