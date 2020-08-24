Белоруссия станет первой страной, в которую поставят российскую вакцину от коронавируса

Владимир Путин по телефону обсудил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко обстановку в стране. Кроме того, речь пошла и о добровольном участии белорусов в третьем этапе испытаний российской вакцины от коронавируса.

Белоруссия станет первой страной, куда поставят отечественную вакцину от коронавируса, сообщает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что более 20 стран заявили о желании закупить российскую вакцину от коронавируса. Президент Дональд Трамп также высказал надежду о том, что российская вакцина поможет в борьбе с коронавирусом. Американские ученые тоже заинтересованы в российской вакцине с профессиональной точки зрения. Однако Трамп заявил, что воспользуется британской вакциной.

В августе российские власти заявили, что к концу года в стране начнут выпускать 1,5-2 миллиона доз вакцин от COVID-19 каждый месяц. Как отметил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, массовая вакцинация жителей России начнется в сентябре. По его словам, за месяц специалисты смогут произвести достаточное количество лекарства.