Новую мутацию коронавируса АY.4.2 обнаружили в Москве и Подмосковье

В Москве и Подмосковье выявили мутацию коронавируса АY.4.2. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ученые считают, что АУ.4.2 более заразная.

По словам Поповой, ее коллеги из Роспотребнадзора буквально на днях сообщали о новой мутации, которая ранее была выявлена в Великобритании.

«У нас мы ее увидели в Москве и Подмосковье, три таких случая, и очень внимательно наблюдаем за тем, что происходит», — сказала она в эфире программы «Познер» на Первом канале.

По данным специалистов, AY.4.2 является одной из вариаций «дельты». Если «дельта»-штамм и так считался самым заразным из известных вариантов коронавируса, то AY.4.2 опережает его по этому показателю в несколько раз.

В частности, на это указывал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов. По словам эксперта, AY.4.2 является одним из множества ответвлений «дельты», но более опасным.

Считается, что он на 10–15% заразнее, однако пока это только предположения ученых, исследования еще не закончились.